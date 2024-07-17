Фекальное болото образовалось в Дровяной

Жители Дровяной, страдающие от фекального болота на улице Большой, возможно от него скоро избавятся. Власти региона пообещали решить проблему, которая годами мучила местных жителей, сообщается в Telegram-канале регионального отделения Народного фронта.
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