Общественная служба новостей

1 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Я комиссован с диагнозом психическое отклонение,в 90 е лекго писали в военнике что псих,а теперь что надо на мобилиза...Минобороны РФ отк...
  • Вера Драбынка
    Где нашиПВО ???«РВ»: ВСУ нанесли...
  • Коська
    Простите мою неинформированность, но объясните откуда на НПЗ ПОД ХАРЬКОВОМ НЕФТЬ, ШО ГОРЫТЬ????Нефтеперерабатыва...

Расчет гаубицы «Мста-С» сорвал на Купянском участке четыре попытки ротации ВСУ

Расчет гаубицы «Мста-С» сорвал на Купянском участке четыре попытки ротации ВСУ

Сотрудник пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» Ярослав Якимкин указал на тот факт, что русские воины ударами орудия «Мста-С» провели операцию по срыву 4 ротаций нацистов киевского режима под населённым пунктом Купянск.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх