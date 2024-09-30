София и Михаил остаются самыми популярными именами для новорожденных в Ивановской области

<p> Такие данные за первые 8 месяцев 2024 года приводит комитет Ивановской области ЗАГС. </p> <p> «Самыми популярными именами среди мальчиков стали – Михаил, Артём, Александр, среди девочек – София, Анна, Ева», - сообщили в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии