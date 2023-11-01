«Напился и вышиб дверь»: петербурженка рассказала о соседе, похитившем медали ВОВ – видео

Ранее он неоднократно был судим за грабёж, хулиганство, кражи, наркотики и неуплату алиментов. Похитителем медалей из коммунальной квартиры на Светлановском проспекте оказался ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина, который снимал здесь комнату.