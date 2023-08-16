Политнавигатор Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прибыл сегодня в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Лукашенко предложил трудоустроить Рогозина: Ссылка или вызов Путину?
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Конечно же работа руководителем в "смутное времмя" на любом посту - дело неблагодарное, хоть и оплачиваемая. Вот очередной "вброс": - Рогозин в переписке называет Пригожина «мелкий говнюк». Не лестно Рогозин пишет про Шойгу и его семью. Ксению Шойгу экс-глава Роскосмоса называет идиоткой. А самого Шойгу- «козлом». Особенно интересно читать, как Рогозин выпрашивает через Ротенберга для себя новую должность. Ротенберг, ссылаясь на общение с Путиным, обещает Рогозину, что тот вот-вот получит какое-либо назначение
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1 час.
Игорь Кузнецов
В этом Вы правы - но "наводить порядок" в этой гражданской (как она заявлена) корпорации, это "сизифов труд". Те же проекты по заявленияю директора NASA, полет на Марс состоится в 2030 году. И "Не остался в стороне и Илон Маск". Так кто финансирует этот проект? Просто завуалированно "из кармана в карман" перекладывают госфинансирование. А Маск - актёр.
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1 час.
Игорь Кузнецов
Согласен, можно "языком трепать" в соцсетях, а по сути? Вот конец февраля 2018 года: - "Убрать" Рогозина с должности предлагает ведомство Министерства обороны РФ, в частности желание занять место Рогозина приписывает себе министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, ведомство планирует полностью исключить Рогозина из попечительского совета ФПИ и освободить от его обязанностей в Сколково. ---- Нормальная "информационная бомба", а по сути - Рогозин запросил из бюджета значительное финансирование ВПК (он курировал это), "команда" Шойгу (что непонятно, обычно военные выступали за приоритетное финансирование) посчитала и вывод - завышено почти в 2 раза.
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1 час.
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