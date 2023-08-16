Лукашенко предложил трудоустроить Рогозина: Ссылка или вызов Путину?

Игорь Кузнецов Конечно же работа руководителем в "смутное времмя" на любом посту - дело неблагодарное, хоть и оплачиваемая. Вот очередной "вброс": - Рогозин в переписке называет Пригожина «мелкий говнюк». Не лестно Рогозин пишет про Шойгу и его семью. Ксению Шойгу экс-глава Роскосмоса называет идиоткой. А самого Шойгу- «козлом». Особенно интересно читать, как Рогозин выпрашивает через Ротенберга для себя новую должность. Ротенберг, ссылаясь на общение с Путиным, обещает Рогозину, что тот вот-вот получит какое-либо назначение

Игорь Кузнецов В этом Вы правы - но "наводить порядок" в этой гражданской (как она заявлена) корпорации, это "сизифов труд". Те же проекты по заявленияю директора NASA, полет на Марс состоится в 2030 году. И "Не остался в стороне и Илон Маск". Так кто финансирует этот проект? Просто завуалированно "из кармана в карман" перекладывают госфинансирование. А Маск - актёр.