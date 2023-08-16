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Лукашенко предложил трудоустроить Рогозина: Ссылка или вызов Путину?

Лукашенко предложил трудоустроить Рогозина: Ссылка или вызов Путину?

Политнавигатор Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прибыл сегодня в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Конечно же работа руководителем в &quot;смутное времмя&quot; на любом посту - дело неблагодарное, хоть и оплачиваемая. Вот очередной &quot;вброс&quot;: - Рогозин в переписке называет Пригожина «мелкий говнюк». Не лестно Рогозин пишет про Шойгу и его семью. Ксению Шойгу экс-глава Роскосмоса называет идиоткой. А самого Шойгу- «козлом». Особенно интересно читать, как Рогозин выпрашивает через Ротенберга для себя новую должность. Ротенберг, ссылаясь на общение с Путиным, обещает Рогозину, что тот вот-вот получит какое-либо назначение
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1 час.
Игорь Кузнецов
В этом Вы правы - но &quot;наводить порядок&quot; в этой гражданской (как она заявлена) корпорации, это &quot;сизифов труд&quot;. Те же проекты по заявленияю директора NASA, полет на Марс состоится в 2030 году. И &quot;Не остался в стороне и Илон Маск&quot;. Так кто финансирует этот проект? Просто завуалированно &quot;из кармана в карман&quot; перекладывают госфинансирование. А Маск - актёр.
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1 час.
Игорь Кузнецов
Согласен, можно &quot;языком трепать&quot; в соцсетях, а по сути? Вот конец февраля 2018 года: - &quot;Убрать&quot; Рогозина с должности предлагает ведомство Министерства обороны РФ, в частности желание занять место Рогозина приписывает себе министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, ведомство планирует полностью исключить Рогозина из попечительского совета ФПИ и освободить от его обязанностей в Сколково. ---- Нормальная &quot;информационная бомба&quot;, а по сути - Рогозин запросил из бюджета значительное финансирование ВПК (он курировал это), &quot;команда&quot; Шойгу (что непонятно, обычно военные выступали за приоритетное финансирование) посчитала и вывод - завышено почти в 2 раза.
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1 час.

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