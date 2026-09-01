Трагедия на «зебре»: 62-летняя женщина погибла под колёсами рефрижератора в Сочи

Смертельное ДТП произошло утром в Лазаревском районе Сочи на пересечении улиц Победы и Павлова. По предварительным данным, 40-летний водитель рефрижератора «Хово» при проезде перекрёстка не пропустил 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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