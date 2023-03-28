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Павел Погребняк: «Не думаю, что у «Спартака» и «Ростова» есть даже мизерный шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство. Посмотрим, что будет в следующем сезоне»

Павел Погребняк считает, что у конкурентов «Зенита» нет шансов на чемпионство в этом сезоне.  «Если все еще несколько раз скажут, что «Зенит» уже чемпион, то, может быть, они еще несколько матчей проиграют – и интрига вновь появится.

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