1-я танковая армия выбила врага из Котляровки на Купянском фронте (ВИДЕО, КАРТА)

1-я танковая армия выбила врага и освободила Котляровку, наступая в Харьковской области. Подразделения 47-й дивизии ещё двое суток назад прорвались через несколько линий обороны ВСУ в примыкающем к Кисловке посёлке Котляровка на купянском направлении.