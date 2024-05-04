1-я танковая армия выбила врага из Котляровки на Купянском фронте (ВИДЕО, КАРТА)

1-я танковая армия выбила врага и освободила Котляровку, наступая в Харьковской области. Подразделения 47-й дивизии ещё двое суток назад прорвались через несколько линий обороны ВСУ в примыкающем к Кисловке посёлке Котляровка на купянском направлении.
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