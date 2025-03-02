WSJ: Трампа впечатлила работа Вэнса на встрече с Зеленским в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп был впечатлён работой американского вице-премьера Джей Ди Вэнса на встрече с Владимиром Зеленским, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди сотрудников администрации президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии