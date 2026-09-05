📹❗️Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н и Ми-28НМ демонстрируют высокую эффективность в решении задач по перехвату малоразмерных воздушных целей, в частности FPV-дронов моделей FP-1 и MICH.
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