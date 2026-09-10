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Царьград

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"Гнать поганой метлой": Пенсионерка, потерявшая сына на СВО, сказала свою правду о мигрантах. И её оштрафовали - новый поворот в истории

"Гнать поганой метлой": Пенсионерка, потерявшая сына на СВО, сказала свою правду о мигрантах. И её оштрафовали - новый поворот в истории

В Ростове-на-Дону пенсионерка, потерявшая сына на СВО, сказала свою правду о мигрантах. Её оштрафовали и записали в ряды "экстремистов".

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