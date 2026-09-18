«Чемодан — вокзал — Москва!»: Новая система учёта мигрантов в РФ может спровоцировать волну русофобии в Центральной Азии

Вводя новые способы контроля за миграцией, России нужно быть готовой спасать соотечественников из постсоветских республик Сергей Аксёнов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Новая миграционная политика России может спровоцировать волну русофобии в странах исхода трудовых мигрантов.
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А что много русских там осталось? Тогда они - дураки, не поняли уроков 90-х годов...
Наверное, не надо делать акцент на "гастарбайтеров", "жителей Средней Азии","исламистов" и т.д. В России есть граждане России и ряд категорий, связанных с предоставлением гражданства по политическим мотивам или в связи с временным трудоустройством или учебой. Миграционное законодательство для неграждан должно быть одинаково для всех: нарушил закон-ответственность и выдворение!
Когда говорят, что Россия живёт "по понятиям", то я только горжусь этим! Да, большинство из нас живёт по понятиям о добре и зле, чести и совести, справедливости, снисхождению к убогим... Развал СССР подразумевал, что отношение к русским в становящихся независимыми республиках будет таким же, как и к остальным гражданам (на эту тему разговоры велись, об этом даже в СМИ писалось и говорилось). Но потом местные "князьки" начали потакать своим националистам и допускать преследование русских из-за национальности (ну или, как минимум, не обращать внимание на это). Я считаю, что после победы на Украине надо жёстко сказать: всем, кто также заявит подобное "москаляку на гиляку" - республика будет возвращена в состав РФ. Народ от этого хуже жить не станет (ему даже лучше будет), а вот местной власти и национальным "кланам", сплотившимся вокруг них, будет смертельно опасно. Можно сколько угодно верещать, что так нельзя, но я в ответ спрошу: а русских "гнобить" и уничтожать можно? Если вы считаете, что вам можно, значит и нам можно забрать эти земли обратно, чтобы на них жили только люди, а не озверевшие нацисты, готовые уничтожить любой народ, кроме своего! Только тогда местная власть вынуждена будет одёргивать ярых националистов.
Уезжать надо было ещё в 1989году из Узбекистана ,когда местными нациками был устроен геноцид турков-месхетинцев,и остальному неузбекскому населению стало некомфортно,стало опасно ездить в автобусах,девушкам стало опасно ходить поодиночке по улицам.
С Таджикистана нужно было уезжать срочно(что многие и сделали) с января 1990 года,когда на улицах в дневное время насиловали ,убивали русских( и не только русских).
Уже тогда ,у поколения,выросших при советском сторон проявились ростки русофобии.
Потом вроде успокоились,но появились новые учебники истории ,где русские ,царская Россия, СССР были колонизаторами,душителями свободы и мешали развитию.Посмотрели бы на рядом находящийся " развитый"Афганистан!
О русских, в узбекских учебниках более двухсот раз упоминаются в негативном свете.
Русофобия в среднеазиатских республиках процветает на самом высоком уровне.Она никогда не исчезала.
А они любили Россию? Они любили только деньги. Поэтому относиться к этому нужно спокойно-СИЛОЙ ЛЮБИТЬ НЕЗАСТАВИШЬ!
А вот количество постов в сетях, что пропадём без них, всё нарастает. Кто-то дико сопротивляется.
Хватит слушать про меры по сдерживанию мигрантов. Оценивайте по количеству , которое видите. И не туристов, а работяг, работников торговли , ...не хочется перечислять те сферы где их нет. Утверждаю, что пока ничего не меняется. Даже наоборот.
Пока мы не раскатаем хохлов вдребезги, с уничтожением их государства, все бывшие республики будут борзеть и по полной издеваться над оставшимися в них русскими! Уничтожим бывшую самую большую и самую процветавшею в СССР республику, вот тогда и остальные начнут думать!