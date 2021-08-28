Китай «поставят на место» силой? США готовятся к военному конфликту

Позитив для оптимистовПолитикаКитай «поставят на место» силой? США готовятся к военному конфликту Сергей Домущий , обозреватель «Ридуса», историк США и Китай. © Михаил Салтыков / коллаж / Ridus.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейКитай уже далеко не тот нищий Китай когда в 80-х годах от голода умирали люди. А америка сейчас как старая шалава в драных колготах, поизносилась, но ещё надувает ботоксные губищи ))))Элина МорозоваСамое интересное еще впереди..Геннадий БережновНе смешите мои тапочки! Из Афганистана сбежали, а Китай "поставят на место" силой? Надо ввести Закон, где все политики должны отвечать за сказанное!Элина МорозоваДействительно смешно)))Комментировать
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