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Китай «поставят на место» силой? США готовятся к военному конфликту

Китай «поставят на место» силой? США готовятся к военному конфликту

Сергей Домущий , обозреватель «Ридуса», историк США и Китай. © Михаил Салтыков / коллаж / Ridus.

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Сергей
Китай уже далеко не тот нищий Китай когда в 80-х годах от голода умирали люди. А америка сейчас как старая шалава в драных колготах, поизносилась, но ещё надувает ботоксные губищи ))))
Элина Морозова
Самое интересное еще впереди..
Геннадий Бережнов
Не смешите мои тапочки! Из Афганистана сбежали, а Китай "поставят на место" силой? Надо ввести Закон, где все политики должны отвечать за сказанное!
Элина Морозова
Действительно смешно)))

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