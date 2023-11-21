ВСУ за сутки выпустили 163 снаряда по населенным пунктам ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 163 снаряда. Об этом 22 ноября сообщает в своем Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).