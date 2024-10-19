Десять лет с 63-летней Отиевой и побег к молодой: скандальная история 36-летнего Родиона Бабаева

Несмотря на бурные романы, в свои 63 года певица Ирина Отиева так и не связала себя узами брака. Одним из самых примечательных эпизодов её личной жизни стал бурный роман с Родионом Бабаевым, известным под сценическим именем Март, который был младше Ирины на 27 лет.