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Десять лет с 63-летней Отиевой и побег к молодой: скандальная история 36-летнего Родиона Бабаева

Десять лет с 63-летней Отиевой и побег к молодой: скандальная история 36-летнего Родиона Бабаева

Несмотря на бурные романы, в свои 63 года певица Ирина Отиева так и не связала себя узами брака. Одним из самых примечательных эпизодов её личной жизни стал бурный роман с Родионом Бабаевым, известным под сценическим именем Март, который был младше Ирины на 27 лет.

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