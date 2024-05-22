Зачем Запад заставляет ненавидеть Россию

В

Воробей

Я осознал, что традиционное презрение Запада к славянам, особенно русским, имело своей причиной объективные природные условия, климат и просторы. И ведь этот фактор не только сейчас влияет — он ВСЕГДА оказывал депрессирующее влияние на возможность прогресса. Это как участвовать в забеге, имея на ногах кандалы. Но, для меня, как русского, это не повод для стыда, но, наоборот, для гордости! Ведь, русские ВОПРЕКИ всему этому, тем не менее, всех обходят. Жаль только, что насыщенность агентами Запада, особенно во властных местах, и огромная масса дураков делает это сопряженным с большими жертвами! ….