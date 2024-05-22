Чешский журналист Петер Лукеш написал для издания Parlamentni listy необычайно свежую для текущего европейского дискурса статью, в которой пытается ответить на вопрос, зачем Запад ссорит и стравливает между собой славянские народы и зачем объединяет их в ненависти к России.
Зачем Запад заставляет ненавидеть Россию
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МГ
Малик Гумеров
"Зачем Запад заставляет ненавидеть Россию" - Чтобы паразитировать на нем ... , уничтожить ... ! Неворзможно по всему миру насадить свой западный сатанинский миропорядок , пока жива руская цивилизация !
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16 час.
В
Воробей
Я осознал, что традиционное презрение Запада к славянам, особенно русским, имело своей причиной объективные природные условия, климат и просторы. И ведь этот фактор не только сейчас влияет — он ВСЕГДА оказывал депрессирующее влияние на возможность прогресса. Это как участвовать в забеге, имея на ногах кандалы. Но, для меня, как русского, это не повод для стыда, но, наоборот, для гордости! Ведь, русские ВОПРЕКИ всему этому, тем не менее, всех обходят. Жаль только, что насыщенность агентами Запада, особенно во властных местах, и огромная масса дураков делает это сопряженным с большими жертвами! ….
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3 час.
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