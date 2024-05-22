Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Я осознал, что традиционное презрение Запада к славянам, особенно русским,  имело своей причиной объективные природны...Зачем Запад заста...
  • Воробей
    Видео игре, как тренажеру и тестовому устройству, просто физически невозможно обойтись без фона, создаваемого  при по...Откуда приходят н...
  • Малик Гумеров
    Доброго дня !                                                                                         «корень у всех ...10 мифов о язычестве

Зачем Запад заставляет ненавидеть Россию

Зачем Запад заставляет ненавидеть Россию

Чешский журналист Петер Лукеш написал для издания Parlamentni listy необычайно свежую для текущего европейского дискурса статью, в которой пытается ответить на вопрос, зачем Запад ссорит и стравливает между собой славянские народы и зачем объединяет их в ненависти к России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
&quot;Зачем Запад заставляет ненавидеть Россию&quot; - Чтобы паразитировать на нем ... , уничтожить ... !         Неворзможно  по всему миру насадить свой западный сатанинский миропорядок , пока жива руская цивилизация !
Ответить
16 час.
В
Воробей
Я осознал, что традиционное презрение Запада к славянам, особенно русским,  имело своей причиной объективные природные условия, климат и просторы. И ведь этот фактор не только сейчас влияет — он ВСЕГДА оказывал депрессирующее влияние на возможность прогресса. Это как участвовать в забеге, имея на ногах кандалы. Но, для меня, как русского, это не повод для стыда, но, наоборот, для гордости! Ведь, русские ВОПРЕКИ всему этому, тем не менее, всех обходят. Жаль только, что насыщенность агентами Запада, особенно во властных местах, и огромная масса дураков делает это сопряженным с большими жертвами! ….
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх