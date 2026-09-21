В Кремле отрицают угрозы или шантаж с российской стороны в адрес Европы

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, прокомментировал заявление лидеров французской партии «Национальное объединение с Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, в котором говорилось, в частности, что Россия путем угроз пытается повлиять на политику Франции.
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