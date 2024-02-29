Daily Mail: ультра-обработанные продукты могут вызывать пищевую зависимость

По мнению британского доктора Криса ван Таллекена, ультра-обработанные продукты (фастфуд, еда быстрого приготовления, шоколад, мороженое) особым образом воздействуют на центы удовольствия в системе вознаграждения головного мозга, вызывая зависимость.
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