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Экс-сотрудник СБУ рассказал о позволивших предотвратить теракт в Ростове факторах

Экс-сотрудник СБУ рассказал о позволивших предотвратить теракт в Ростове факторах

Выросший за годы военных действий уровень российских спецслужб и профилактическая работа с населением, которую ведут правоохранительные органы, помогла предотвратить готовившейся в Ростове-на-Дону теракт.

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