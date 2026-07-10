Экс-сотрудник СБУ рассказал о позволивших предотвратить теракт в Ростове факторах

Выросший за годы военных действий уровень российских спецслужб и профилактическая работа с населением, которую ведут правоохранительные органы, помогла предотвратить готовившейся в Ростове-на-Дону теракт.
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