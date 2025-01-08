Секретный тираж: сколько новых Ил-76 собирают в России каждый год?

887 прочтений 3 дня назад Оглавление Итоги работы российской авиапромышленности в 2024 году: модернизация и производство Ил-76МД-90А История и сложности производства Ил-76МД-90А Увеличение производственных мощностей Итоги работы российской авиапромышленности в 2024 году: модернизация и производство Ил-76МД-90А В конце 2024 года российская авиапромышленность демонстрирует значительный прогресс, связанный с развитием как гражданских, так и военных программ.
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