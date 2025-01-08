Секретный тираж: сколько новых Ил-76 собирают в России каждый год?

mullonen

На ТАПОиЧ выпуск Ил-76 прекратили из-за того, что в РФ решили, что такие самолёты должны выпускаться на территории РФ, по факту остановка производства - решение РФ, а не Узбекистана. А так выпускали 5 самолётов в месяц... космонавтам, заправщики, пожарникам, на экспорт и пр...