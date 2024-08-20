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Китай

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В ходе госвизита В. Путина в Азербайджан подписано семь документов

Баку, 19 августа /Синьхуа/ -- В Баку в понедельник в ходе двухдневного государственного визита президента России Владимира Путина в Азербайджан было подписано совместное заявление глав государств, а также шесть документов о сотрудничестве между ведомствами двух стран.

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