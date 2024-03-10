Празднование дня памяти святого Тарасия: обряды и рекомендации на праздник 10 марта Елена Галицкая10 марта — особый день для многих православных, ведь это день памяти святителя Тарасия Константинопольского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии