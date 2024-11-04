IT-специалист: пренебрежение к обновлению системы может привести к краже данных

Многие пользователи часто пренебрегают обновлениями операционной системы (ОС) из-за неудобств или нехватки времени, однако это может привести к серьёзным последствиям, рассказал в беседе с RT преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.