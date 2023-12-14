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Добрый Мир

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Правые Бундестага – Шольцу: Вы допустили удар по «Северному потоку» 

Правые Бундестага – Шольцу: Вы допустили удар по «Северному потоку» 

Политика канцлера Олафа Шольца вводит страну в упадок, крупнейшие предприятия уже «на чемоданах» и готовы покинуть Германию, а антироссийские санкции оказались бессмысленными и даже привели к экономическому падению немецкой промышленности.

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