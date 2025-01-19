Медик 95 одшбр ВСУ Олег Курташ проводил опыты над жителями Курской области.Военные корреспонденты сообщают о том, что кандидат медицинских наук и командир госпитальной роты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр) Олег Курташ проводил опыты над жителями Курской области.