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Царьград

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«СВ»:военкоры сообщают об опытах украинского медика над жителями Курской области

«СВ»:военкоры сообщают об опытах украинского медика над жителями Курской области

Медик 95 одшбр ВСУ Олег Курташ проводил опыты над жителями Курской области.Военные корреспонденты сообщают о том, что кандидат медицинских наук и командир госпитальной роты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр) Олег Курташ проводил опыты над жителями Курской области.

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Комментарии
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Амара Карпова
Нацизм во всей красе💩🤬твари🤮
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