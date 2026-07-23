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Цены на нефть взлетели почти до $100 после атаки хуситов на саудовские нефтетанкеры

Цены на нефть взлетели почти до $100 после атаки хуситов на саудовские нефтетанкеры

Цены на нефть в четверг продолжили бурный рост на фоне новых ударов США и Ирана по объектам друг друга на Ближнем Востоке и атаки йеменских хуситов на два танкера Саудовской Аравии в Красном море, один из которых загорелся.

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