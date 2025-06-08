Шоу-бизнес: Почему дети от 3 женщин и и племянницы Жириновского уже 3 года не могут поделить наследство политика

Владимир Вольфович Эйдельштейн, более известный как Жириновский, ушел из жизни в апреле 2022 года. Лидер ЛДПР успел составить завещание, в котором оставил своим детям всего 20% состояния, а все остальное было завещано партии ЛДПР.
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