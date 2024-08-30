Подразделения ВСУ под Купянском отступают с передовых позиций — Марочко

Украинские боевики отступают с позиций на северо-востоке Купянска на вторую и третью линию обороны ближе к городу, сообщил 30 августа военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко во Вконтакте.
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