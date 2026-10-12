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Глава Еврокомиссии добивается прекращения атомных проектов Венгрии и России

Глава Еврокомиссии добивается прекращения атомных проектов Венгрии и России

Служба внешней разведки России в понедельник, 12 октября 2026 года, сообщила о координированной со стороны Еврокомиссии кампании давления на Будапешт вокруг атомного проекта "Пакш-2" и участия в нем Росатома.

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