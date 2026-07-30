Актуальная информация об обстановке на линии фронта 30 июля (обновляется)

Источник фото: РИА Новости / Константин Михальчевский 11:25 В ДНР вынесен заочно приговор по уголовному делу в отношении наемника из Грузии Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения Верховным Судом Донецкой Народной Республики заочно приговора по уголовному делу в отношении гражданина Грузии Акакия Варданашвили.