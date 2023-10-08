Экс-аналитик ЦРУ Макговерн рассказал о неуязвимости гиперзвуковых ракет РФ

Россия заработала огромное стратегическое преимущество перед США, получив в свой арсенал гиперзвуковые ракеты, о чем рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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