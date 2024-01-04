Глаза в глаза: как сохранить зрение, работая за компьютером

Компьютер и мобильные устройства сажают зрение. Этот неутешительный факт доказан учеными. Что же делать заядлым пользователям соцсетей и тем людям, чья работа связана с длительным нахождением перед монитором компьютера? Снизить вред здоровью и уменьшить нагрузку на глаза поможет следование простым профилактическим правилам.