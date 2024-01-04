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Глаза в глаза: как сохранить зрение, работая за компьютером

Глаза в глаза: как сохранить зрение, работая за компьютером

Компьютер и мобильные устройства сажают зрение. Этот неутешительный факт доказан учеными. Что же делать заядлым пользователям соцсетей и тем людям, чья работа связана с длительным нахождением перед монитором компьютера? Снизить вред здоровью и уменьшить нагрузку на глаза поможет следование простым профилактическим правилам.

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