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Ульянов назвал обнадеживающими результаты переговоров между США и Ираном в Омане

Ульянов назвал обнадеживающими результаты переговоров между США и Ираном в Омане

Результаты состоявшегося в Омане первого раунда двусторонних переговоров между США и Ираном обнадеживают, заявил 12 апреля постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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