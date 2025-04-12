Ульянов назвал обнадеживающими результаты переговоров между США и Ираном в Омане

Результаты состоявшегося в Омане первого раунда двусторонних переговоров между США и Ираном обнадеживают, заявил 12 апреля постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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