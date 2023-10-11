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В Петербурге начались съёмки фильма «Мама из прошлого» с Ходченковой в главной роли

Картина повествует иронично-фантастическую историю о взаимоотношениях матери и сына-выпускника. Известная российская актриса Светлана Ходченкова сыграет главную роль в комедийном фильме «Мама из прошлого», съёмки которого стартовали в Петербурге.

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