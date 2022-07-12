Зеленский назвал неприемлемым решение Канады вернуть в ФРГ турбину для "Северного потока"

Такие действия являются непозволительным исключением из правил санкционного режима против России. Дело не в самой турбине для газопровода, а в недопустимом нарушении утвержденного порядка действий, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Такие действия являются непозволительным исключением из правил санкционного режима против России. Дело не в самой турбине для газопровода, а в недопустимом нарушении утвержденного порядка действий, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
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