Партнёра экс-адвоката Трампа обвинили в умышленном нарушении закона США

Один из партнёров адвоката Рудольфа Джулиани, который представлял интересы экс-президента США Дональда Трампа, Лев Парнас умышленно нарушил закон, который запрещает иностранным гражданам финансировать американские предвыборные кампании.
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