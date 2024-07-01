Самая мощная домна Магнитки отмечает юбилей

Самая мощная домна ММК отметила 60-летний юбилей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК отметили 60 лет со дня запуска домны №9 – крупнейшей на предприятии.