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Самая мощная домна Магнитки отмечает юбилей

Самая мощная домна Магнитки отмечает юбилей

Самая мощная домна ММК отметила 60-летний юбилей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК отметили 60 лет со дня запуска домны №9 – крупнейшей на предприятии.

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