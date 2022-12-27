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Белый дом: Байден предложил содействие федеральных властей для борьбы со снежной бурей

Белый дом: Байден предложил содействие федеральных властей для борьбы со снежной бурей

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хокул, во время которого он предложил помощь федеральных властей в устранении последствий снежной бури, накрывшей страну, передает пресс-служба Белого дома.

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