В Тамбове на перекрестке столкнулись три автомобиля

Три человека пострадали в ДТП, произошедшем в минувшие выходные в Тамбове. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 23-летний водитель автомобиля "Lada Kalina", на нерегулируемом перекрестке при выезде с улицы Максима Горького не пропустил движущийся по главной дороге автомобиль "Mercedes-Benz" под управлением 53-летнего мужчины.