Представлена итоговая схема организации дорожного движения на проспектах Ленина и Шереметевский

Представлена итоговая схема организации дорожного движения на проспектах Ленина и ШереметевскийИтоговый вариант концепции организации дорожного движения на проспектах Ленина и Шереметевский города Иваново представили в администрации областного центра в среду, 3 июля.
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