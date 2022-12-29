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"Накроет разом": череда снегопадов придет в Приморье уже скоро - когда точно

"Накроет разом": череда снегопадов придет в Приморье уже скоро - когда точно

Главный синоптик Приморья рассказал, когда именно череда новых снегопадов придет в край. По словам метеоэксперта, на период новогодних каникул катаклизмов в погоде пока не ожидается, уточняется в Telegram — канале Примгидромета primhydromet (18+).

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