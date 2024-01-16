США бомбит Йемен, чтобы защитить геноцид Израиля После многих лет поддержки зверств Саудовской Аравии в Йемене США и Великобритания разбомбили беднейшую страну Ближнего Востока за попытку остановить геноцид.
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