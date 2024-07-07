НАТО сомневается, что «сможет прожить еще четыре года»

В Североатлантическом альянсе растет тревога по поводу способности президента США Джо Байдена победить на выборах в ноябре и в целом управлять страной, сообщили источники Politico из числа тех, кто связан с блоком или подготовкой саммита НАТО.
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