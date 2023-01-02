В США назвали условие прекращения финансирования Украины

Запад может перестать финансировать Украину, если ее президент Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя, заявил бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен.
Запад может перестать финансировать Украину, если ее президент Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя, заявил бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен.
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