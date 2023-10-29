Уверен, Израиль ведет себя настолько самоуверенно, угрожая возмездием всем в округе, только по одной причине.
Почему у мусульман нет против Израиля ни шанса.В чем весь секрет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Нахрена арабам террористы хамас и исламский джихад? Эти звери только в России котируются. Остальные, даже арабские соседи Иордания, Египет, отгородились от них и не пускают, даже на экскурсию.
Ответить
11 час.
Игорь Кузнецов
В этом Вы правы, розни остаются в стороне, но не пропадают окончательно. Сейчас опасная ситуация - если пойдёт битва "креста и полумесяца", она затронит не только Ближний Восток и Азию. Периферией Ближнего Востока считаются Мавритания, Ливия, Марокко, Алжир, Тунис (так называемые страны Магриба). Всё ещё не закрыт вопрос, стоит ли относить к странам Ближнего Востока Таджикистан, Киргизию, Туркменистан, Узбекистан.
Ответить
58 мин.
Игорь Кузнецов
Именно так. ЯО это оружие "Судного дня", но не для использования в региональных военных конфликтах. Хотя "ястребы" из Пентагона рассматривают применение тактического ЯО. Вот уже на Украину идёт поставка снарядов с сердечниками их обеднённого урана. А что дальше?
Ответить
55 мин.
Свежие комментарии