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Почему у мусульман нет против Израиля ни шанса.В чем весь секрет

Почему у мусульман нет против Израиля ни шанса.В чем весь секрет

Уверен, Израиль ведет себя настолько самоуверенно, угрожая возмездием всем в округе, только по одной причине.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Нахрена арабам террористы хамас и исламский джихад? Эти звери только в России котируются. Остальные, даже арабские соседи Иордания, Египет, отгородились от них и не пускают, даже на экскурсию.
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11 час.
Игорь Кузнецов
В этом Вы правы, розни остаются в стороне, но не пропадают окончательно. Сейчас опасная ситуация - если пойдёт битва &quot;креста и полумесяца&quot;, она затронит не только Ближний Восток и Азию. Периферией Ближнего Востока считаются Мавритания, Ливия, Марокко, Алжир, Тунис (так называемые страны Магриба). Всё ещё не закрыт вопрос, стоит ли относить к странам Ближнего Востока Таджикистан, Киргизию, Туркменистан, Узбекистан.
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58 мин.
Игорь Кузнецов
Именно так. ЯО это оружие &quot;Судного дня&quot;, но не для использования в региональных военных конфликтах. Хотя &quot;ястребы&quot; из Пентагона рассматривают применение тактического ЯО. Вот уже на Украину идёт поставка снарядов с сердечниками их обеднённого урана. А что дальше?
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55 мин.

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