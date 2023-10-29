Почему у мусульман нет против Израиля ни шанса.В чем весь секрет

ГМ Георгий Михалев Нахрена арабам террористы хамас и исламский джихад? Эти звери только в России котируются. Остальные, даже арабские соседи Иордания, Египет, отгородились от них и не пускают, даже на экскурсию.

Игорь Кузнецов В этом Вы правы, розни остаются в стороне, но не пропадают окончательно. Сейчас опасная ситуация - если пойдёт битва "креста и полумесяца", она затронит не только Ближний Восток и Азию. Периферией Ближнего Востока считаются Мавритания, Ливия, Марокко, Алжир, Тунис (так называемые страны Магриба). Всё ещё не закрыт вопрос, стоит ли относить к странам Ближнего Востока Таджикистан, Киргизию, Туркменистан, Узбекистан.