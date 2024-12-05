Сила в правде
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Сила в правде

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Сирия: Новейшее оружие России в руках боевиков. Кто первым выстрелит из "Панциря" - Турция, США или Израиль?

Сирия: Новейшее оружие России в руках боевиков. Кто первым выстрелит из "Панциря" - Турция, США или Израиль?

Военная операция России в Сирии оказалась под угрозой срыва: утрата Алеппо и вывод флота из Тартуса. На фоне поражений сирийской армии, включая потерю контроля над Алеппо, русские военные были вынуждены эвакуировать корабли из своей многолетней базы в Тартусе.

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