Сирия: Новейшее оружие России в руках боевиков. Кто первым выстрелит из "Панциря" - Турция, США или Израиль?

Военная операция России в Сирии оказалась под угрозой срыва: утрата Алеппо и вывод флота из Тартуса. На фоне поражений сирийской армии, включая потерю контроля над Алеппо, русские военные были вынуждены эвакуировать корабли из своей многолетней базы в Тартусе.
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