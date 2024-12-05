Сирия: Новейшее оружие России в руках боевиков. Кто первым выстрелит из "Панциря" - Турция, США или Израиль?

Военная операция России в Сирии оказалась под угрозой срыва: утрата Алеппо и вывод флота из Тартуса. На фоне поражений сирийской армии, включая потерю контроля над Алеппо, русские военные были вынуждены эвакуировать корабли из своей многолетней базы в Тартусе.