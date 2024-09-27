Вот, что могло убить четырёх детей: Опасное вещество обнаружили у всех жертв отравления семьи в Красноярском крае

Grandad

Если котенок оказался мертвым на свалке, моожно предположить, что НЕКТО испробовал действие некоторого вещества на теплокровном котенке и лишь потом использовал его на людях. И это не обязательно упоминаемый инсектицид, который стал как бы отвлекающим фактором.