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Царьград

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Вот, что могло убить четырёх детей: Опасное вещество обнаружили у всех жертв отравления семьи в Красноярском крае

Вот, что могло убить четырёх детей: Опасное вещество обнаружили у всех жертв отравления семьи в Красноярском крае

Стала известна главная версия смертельного отравления детей в Красноярском крае – у всех жертв в организме было обнаружено опасное вещество.

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Комментарии
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Grandad
Если котенок оказался мертвым на свалке, моожно предположить, что НЕКТО испробовал действие некоторого вещества на теплокровном котенке и лишь потом использовал его на людях. И это не обязательно упоминаемый инсектицид, который стал как бы отвлекающим фактором.
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