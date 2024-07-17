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Русская весна

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В реестр террористов и экстремистов в России внесено 15 000 человек

В реестр террористов и экстремистов в России внесено 15 000 человек

Порядка 15 000 человек к настоящему времени внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщил глава Росфинмониторинга.

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