Двойной удар по дольщикам ДСК-1 в Сургуте: по схеме Сбербанка им придется отказаться от неустойки и оплатить комиссии за допсоглашения

Предложенная Сбербанком схема достройки сургутских домов проблемного застройщика — «Домостроительного комбината-1» (принадлежит депутату думы ХМАО Михаилу Сердюку) — может обернуться для ряда дольщиков дополнительными финансовыми затратами.
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