Чашечку мне принеси: чем эстонский участник «Евровидения» обидел итальянцев

Итальянцев возмутил номер участника предстоящего «Евровидения» от Эстонии Томми Кэша (Tommy Cash). Они требуют запретить ему выступать на конкурсе с песней Espresso Macchiato из-за стереотипного представления об их народе.
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